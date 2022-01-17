ضبط 173 قطعة سلاح و227 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 173 قطعة سلاح نارى بحوزة 144 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(15) بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة .

(126) فرد محلى.

(593) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(225) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62407) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(278) حكم جناية.

(19065) حكم حبس جزئى.

(3079) حكم حبس مستأنف.

(30808) حكم غرامة.

(9177) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (23) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (227) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (240) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (17,619 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 41,920 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,578 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (953 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (803 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (630 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (528 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (95 جرام).

عدد (3636) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (327) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (18) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24644) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (17) متهم .. لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

ضبط (3) متهمين هاربين.

تنفيذ (5274) حكم قضائى متنوع.

ضبط 7511 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7511) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7461) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (50) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (708) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (181) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (888) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ضبط 6023 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6023) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(990) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(215) مخالفة السير بدون تراخيص.

(24) مخالفة موقف عشوائى.

(9) مخالفات شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3379) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13373) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (187) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (172) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.