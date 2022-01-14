ضبط 202 قطعة سلاح وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 202 قطعة سلاح نارى بحوزة 171متهم).. وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

(26) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(151) فرد محلى.

(808) طلقة مختلفة الأعيرة.

(33) خزينة متنوعة.

(227) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85896) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(367) حكم جناية.

(25771) حكم حبس جزئى.

(4363) حكم حبس مستأنف.

(43614) حكم غرامة.

(11781) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط( 3 ) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (263) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (284) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,521 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,687 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,060 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,908 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,880 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (696 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (314 جرام).

كمية من مخدر الكريستال وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (10 جرام).

عدد (4747) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (279) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (4) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23546) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7856) حكم قضائى متنوع.

ضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6448) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1778) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(204) مخالفة السير بدون تراخيص.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تحرير 740 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7516) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7450) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (66) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (740) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (158) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (962) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية

قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (26) قضية ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (75 كرتونة شيكولاتة بإجمالى 10800 قطعة بإجمالى وزن400 كيلو جرام غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة طلخا).

ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لحيازته وتجميعه (مقررات تموينية تقدر بمبلغ 14633 جنيهاً بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

ضبط (1٫750 طن دقيق بلدى للتصرف فيها بالسوق السوداء) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة شربين).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر الشيخ وبحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة مركز شرطة فوة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

ضبط 3 عناصر إجرامية بالقليوبية لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشادو – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات– مبلغ مالى 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية لحيازته كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد محلى- كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بكفر الشيخ لحيازتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ قيام (عاطلان – لأحدهما معلومات جنايئة - مقيمان بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهما بالقرب من مسكن أحدهم حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت "30 كيلو جرام" - كمية لمخدر الحشيش وزنت "1٫500 جرام" - كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت "750 جرام" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد "2سلاح أبيض" "سنجه" - سيارة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص "عاطل" – له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية) ، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

ضبط عنصر إجرامى وبحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان مفادها تردد (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة السمطا بمحافظة قنا) ، على دائرة مركز شرطة كوم أمبو للإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته (كمية من مخدرى "البانجو – الحشيش" - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تنقلاته .

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد " 17"واقعة بدوائر ( قسم شرطة زفتى - مركز شرطة السنطة "بالغربية" , مركزى شرطة "طوخ ، كفر شكر" - قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية وقسم شرطة ميت غمر ومركز شرطة أجا بالدقهلية - ومركزى " قويسنا وبركة السبع " بالمنوفية - قسم شرطة الزقازيق بالشرقية ) ،أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها (15 "دراجة نارية" ، 2 مركبة "توك توك") .

ضبط 230 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرتى مركز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫300٫000 مليون جنيه تقريباً).

ضبط 40 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (800٫000 ألف جنيه تقريباً).

ضبط أحد الأشخاص بأسوان لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع آخر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "أسوان – الأقصر") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسوان، تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما أثناء إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" قيادة المتهم الآخر الذى لاذ بالفرار، كما عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (6 بنادق آلية – طبنجة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 23 خزينة حديدية فارغة – كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الحشيش – 875 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 240 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج والإتجار بها بالإشتراك مع المتهم الآخر نظير أجر مادى متفق عليه فيما بينهما ، وأن السيارة محل الضبط تُستخدم فى نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من مُتحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لحيازته أسلحة نارية وذخائر وألعاب نارية بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مخلتفة الأعيرة – خزينة طبنجة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.