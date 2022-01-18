وزير قطاع الأعمال: 6 مليارات جنيه حصيلة بيع الأقطان من خلال المزادات

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة التي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ14 للجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.

تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان

وحققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل عددها إلى 46 شركة.

ومن بين إنجازات المنظومة الجديدة، تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية في محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية.

الحد من ظاهرة الوسطاء بين المنتجين والشركات

كما نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الوسطاء بين المنتجين والشركات، ما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة إلى تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي، ما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثرا واضحا في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأنّ المنظومة وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.

تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب للأقطان

وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.

وبشأن كمية الأقطان القليلة التي لم يتم التداول عليها «تمثل واحد في الألف من الكمية المزروعة»، قررت اللجنة التنفيذية فتح المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقوم بتجميع وفرز تلك الأقطان حتى منتصف فبراير 2022، مقابل مصروفات إعادة فتح يتحملها التجار والمنتجون المتأخرون عن توريد الأقطان في المواعيد المحددة، وذلك بناء على طلب يقدمه التاجر أو المنتج إلى إدارة المنظومة متضمنا تعهده بسداد المصروفات المشار إليها والالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة.