«الآثار» تشجع السياحة الريفية: ضيوف مصر يفضلون العودة للحياة الطبيعية

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنّ الوزارة تعمل في إطار برنامج تنمية الصعيد وبرامج التنمية المحلية، وأعدت دراسة كاملة في قرى مصر التي تتمتع بمكون سياحي وأثري يمكن تعظيم الاستفادة منه، لتشجيع السياحة الريفية.

تطوير البنية التحتية في القرى

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ الدولة تضطلع بتطوير البنية التحتية في القرى بشكل غير مسبوق في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويجب أن يتزامن مع هذا التطوير اقتصاد قوي.

الوزارة قدمت فرصا كثيرة لدعم السياحة والمواقع الأثرية

وتابعت شلبي، أنّ الوزارة قدمت فرصا كثيرة لدعم السياحة والمواقع الأثرية، لافتةً إلى أنها تعمل على تطوير البنية التحتية في هذه المواقع ودعم المجتمع المحلي والمهن الحرفية ودعم المرأة في الصناعات التي تقوم بها.

مصر تتمتع بريف رائع بمكونات مختلفة

وأردفت نائب وزير السياحة والآثار، أنّ منظمة السياحة العالمية تتبنى السياحة الريفية: «مصر تتمتع بريف رائع مكوناته مختلفة ونسعى إلى العودة الطبيعية والاقتراب من الحياة الريفية، خاصة أنّ بعض السائحين لا يرغبون في البقاء داخل فنادق من تصنيف 5 نجوم».

وأوضحت شلبي، أنّ السائحين يفضلون الإقامة في الريف: «أعتقد أنّ هذا النوع من السياحة سيكون مناسبا لبعض الأذواق خاصة الدول العربية، والدول الأوروبية التي يشهد سياحها الآثار ممزوجة بالحياة الريفية».