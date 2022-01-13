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السيسي: السياحة تحتاج إلى الاستقرار لتحويلها إلى صناعة متقدمة

كتب:

محمد عزالدين
05:31 م | الخميس 13 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السياحة عنصر آخر يحتاج الاستقرار، «يا ترى في دولة زي فرنسا أو أسبانيا أو حتى أمريكا أو إنجلترا، عدد السياح الموجودين فيها اد إيه؟، وتلقوا كام ضربة في تاريخ الخمسين سنة اللي فاتوا ودة كان له تأثير على التوجه، إذن هو دخل مستقر والدخل دة لما استقر عمل صناعة متقدمة في السياحة في بلادهم».

وأضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «عندي انا تلقيت تقريبا من 7 لـ 10 سنوات أتلقى ضربة تقوم توقفني الصناعة وتخليها تتراجع وبالكتير تاخد فوة دفع بعد 5 او 6 سنين وبعدين تبتدي تتحرك، وبعد 7 او 8 سنين كمان تقوم متلقية ضربة تاني، الناس اللي عيشين على الصناعة دي تعمل ايه؟»

 

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