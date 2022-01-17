رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 26 يناير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 26 يناير الجاري، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيفتتح المعرض الذي سيقام في مركز مصر للمعارض الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، التى تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض.

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ويشارك في المؤتمر الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس السفير اليوناني بالقاهرة، وممثلي البنك الأهلي المصري، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.