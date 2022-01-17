هيئة الكتاب: منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المعرض

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أنه لن يُسمح بدخول مقر معرض الكتاب الذى ينطلق من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير، لغير الحاصلين على لقاح كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمركز المنارة بالتجمع الخامس للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب.

خطوات الحصول على تذكرة معرض الكتاب

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب خطوات التسجيل للحصول على تذكرة معرض الكتاب عبر منصة المعرض الكتاب الرقمية أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ثم الضغط على خيار احجز تذكرتك، وإدخال البيانات الشخصية والتي تشمل «الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العمر، الجنسية، النوع» وحتى الحصول على تذكرة الزيارة، حيث يجرى الانتهاء من عملية التسجيل وإرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس أب للرقم المسجل، ونسخة على البريد الإلكتروني تتضمن رقم بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

الثقافة: 1067 ناشرا وتوكيلا من 50 دولة في المعرض

وقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمعرض الكتاب، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لافتتاح الدورة المقبلة، وقالت إن 1067 ناشرا وتوكيلا من 50 دولة سيشاركون في المعرض.

وأضافت «عبدالدايم» خلال المؤتمر أن الدورة الحالية تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة العامة للكتاب، والذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل سليم حسن إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية.