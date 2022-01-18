تأجيل محاكمة قاتل طفل «التل الكبير» في الإسماعيلية لانتداب محامي

أمرت محكمة جنايات التل الكبير في الإسماعيلية، برئاسة المستشار معوض ثروت اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة المتهم بخطف وقتل طفل في مدينة التل الكبير لشهر فبراير المقبل.

وقررت المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهم بالتعاون مع نقابة المحامين لعدم وجود محامي للدفاع عنه في جلسة 16 فبراير المقبل.

وصول المتهم إلى المحكمة

ووصل المتهم «محمود.أ» إلى مقر محكمة جنايات التل الكبير صباح اليوم الثلاثاء في حراسة أمنية مشددة في أولى جلسات محاكمته.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم والذي أنكر ارتكابه لواقعة الخطف والقتل، فيما أمرت المحكمة بإعادته إلي محبسه وتأجيل نظر القضية لحين انتداب محامي للدفاع عنه.

حضور أسرة الطفل المجني عليه

ووصلت صباح اليوم إلى مقر المحكمة أسرة الطفل المتوفى لمتابعة أول جلسات القضية المتهم فيها «محمود.أ» في الثلاثينيات من العمر، سائق توك توك، وأحد المقربين لنجلهم.

وكانت قد استمعت نيابة التل الكبير لأقوال المتهم على مدار يومين متواصلين بعد القبض عليه والعثور على جثمان الطفل، وقال المتهم إن خلافا ماديا نشب بين الطفل وبينه بسبب إصرار الطفل على ابتزازه للحصول على أموال منه دون وجه حق.

واعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه لواقعة القتل أمام فريق من النيابة العامة وأرشد عن مكان اخفاء جثة الطفل في منطقة زراعية قرب مدينة القصاصين بعد أسبوع من البحث عنه.

القبض على المتهم

وكانت قد ألقت وحدة مباحث التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد القبض على المتهم بعد تنفيذه للجريمة وإرشادهم عن الجثمان، وتحفظت الشرطة على هاتف محمول كان يتصل به المتهم على أسرة الطفل لطلب فدية 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه رغم إنهاء حياته.