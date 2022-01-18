المالية: تلقينا طلبات من شركات سيارات للمشاركة في مبادرة الإحلال

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة، وتحويلها للعمل الغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، إنّ إدارة المبادرة تلقت طلبات من شركات ووكلاء حصريين للسيارات للدخول للمبادرة.

وأكد عوض، لـ«الوطن»، أنّ إدارة المبادرة تدرس عددا من الطلبات المقدمة من شركات إنتاج السيارات بغرض مشاركة ماركات جديدة من السيارات في المبادرة، وجارٍ استيفاء رأي الجهات المعنية لاستخاذ القرار المناسب، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منتصف العام الماضي مبادرة رئاسية لإحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، والتى مضى على صناعتها 20 عاما، واستبدالها بسيارات حديثة من الموديلات العام الجاري.

وتضمنت المبادرة الرئاسية، أنه يمكن لراغبي الدخول فيها بتقسيط السيارة، لمدة تبدأ من 7 إلى 10 سنوات بفائدة مالية 3%.

23 بنكا وشركة مصرفية تشارك في المبادرة

وأعلن البنك المركزي المصري بعد مبادرة الرئيس عن عدد 23 بنكا وشركة مصرفية فى الدخول لتمويل مبادرة إحلال السيارات بالتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وتم الاعلان عن المرحلة الاولي للمبادرة والتى تضمنت محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والجيزة وبورسعيد والبحيرة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات شهدت انتعاشا في سوق السيارات الحديثة والمستعملة، حيث تراوحت أسعار السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي داخل مبادرة الإحلال بين 147.600 ألف جنيه، وتصل إلى 275.500 ألف جنيه، وأتاح البنك المركزي المصري تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة، من خلال 31 بنكا، بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع، لمدة 7 و10 سنوات.

إحلال 250 ألف سيارة جديدة

وبدأت الحكومة المصرية مبادرة لحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما؛ لإحلال 250 ألف سيارة جديدة، خلال 3 سنوات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى محافظة الإسكندرية إلى جانب محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بالإضافة إلى محافظتي البحر الأحمر.