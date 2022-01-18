إزالة بلوكين بمنطقة «بنى هلال» في الجيارة ضمن خطة تطوير مجرى العيون

قام اللواء خالد شحاته، رئيس حي مصر القديمة، بأعمال إخلاء وإزالة عدد بلوكين بمنطقة بني هلال بالجيارة، وصرف التعويضات اللازمة لسكانها، وذلك لاستكمال مشروع تطوير سور مجري العيون، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إزالة منطقة بنى هلال وتطوير مجرى العيوم

وفى سياق متصل، بدأت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة فى فبراير الماضى إزالة منطقة بني هلال، لتطوير تلك المنطقة الأثرية بجوار سور مجرى العيون، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير جميع المناطق التاريخية والتراثية بالقاهرة، وإعادتها لسابق عهدها كمناطق جذب سياحى.

كما شهد سور مجرى العيون أعمال تنظيف وتجميل على مدار الشهور الماضية بواسطة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حيث جرى رفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات بجوار السور.