فيضانات أوروجواي تغرق الشوارع.. وأمريكا تلغي 10 آلاف رحلة طيران بسبب العواصف

تسببت هطول الأمطار الغزيرة في مناطق عدة بالعاصمة «مونتيفيدو» بأوروجواي، في غرق المنازل و السيارات، وتعطيل الحركة المرورية، وانقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على نحو 12 ألف مستخدم.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية في أوروجواي، أنَّه في غضون ساعتين سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في العاصمة «مونتيفيدو»، كما سجلت بعض مناطق أخرى كمقاطعة «كانيلون» نحو 120 ملم، ومنطقة مالفين 100 ملم، حيث أن تلك الكميات عادة ما تسقط خلال شهرًا كاملاً بالبلاد، حسب موقع «ميركو برس».

Montevideo de primer mundo de la Intendenta @CosseCarolina.



Duele ver nuestra ciudad bajo agua, vecinos intentando salvar sus casas y pertenencias.



Esto pasa cuando el Frente Amplio habla y habla de planes de limpieza y nunca los implementa.



¡TUVIERON 30 AÑOS PARA HACERLO! pic.twitter.com/7VDM14B3G9 — Matías Torres Maneiro (@MatiasTM71) January 17, 2022

ومن جهته، قال مجلس مدينة «مونتيفيدو»، إنَّ طواقم الإغاثة تعمل لوقت إضافي لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وأوضح مدير مركز تنسيق الطوارئ في مقاطعة «مونتيفيدو»، خورخي كويلو، أنَّ المدينة قد تأثرت بأكملها بعد أن اجتاحت الفيضانات البلاد.

عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية في أمريكا

وتسببت العواصف الشتوية التي ضربت جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، فى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء المنطقة، وبحسب صحيفة «ذا هيل»، ألغى أكثر من 5 آلاف رحلة طيران إلى الولايات المتحدة سواء خارجها أو داخلها، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى تأجيل ما يقرب من 10 آلاف رحلة.

وكشفت إحصائيات شركة «فلايت اوير»، أنَّه جرى إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة طيران أمريكية إضافية، وتأخير 3 آلاف رحلة أخرى، بداية من صباح أمس الاثنين.

A furious winter storm slammed Southern states in the U.S. with heavy snow and a tornado. https://t.co/tdMfBs60aC pic.twitter.com/8Y6sYwysAt — USA TODAY (@USATODAY) January 17, 2022

ويذكر أنَّ العاصفة أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل، من بينهم 100 ألف منزل في ولاية «جورجيا»، الأكثر تأثرا بالعاصفة، كما أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية فى أمريكا، أن من المتوقع أن تصل العاصفة الشتوية التي تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة الوقت الحالي إلى جنوب شرق كندا بحلول اليوم.

طقس بارد في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، تستمر موجة الطقس الصقيع التي اجتاحت أجزاء عدة بالمملكة خلال الأيام الماضية، وقال مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند، إنَّه من المتوقع أن تتأثر أجزاء من شرقي منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، خلال اليوم الثلاثاء، أي عاشر أيام الحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وغرّد «المسند» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلًا من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء تساقط خفيف للجليد على أجزاءٍ من حرة الرحى- جنوبي مدينة تبوك، في حين يهبط المرتفع الجوي شمالي السعودية على الهواء البارد من طبقات الجو العليا، و يساعد في تبريد السطح، تزامنا مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية، مضيفًا أنَّ الرياح ستكون شمالية نشطة تؤدي إلى إثارة بعض الغبار على أجزاء من الشرقية.