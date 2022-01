فيضانات أوروجواي تغرق الشوارع.. وأمريكا تلغي 10 آلاف رحلة طيران بسبب العواصف

تسببت هطول الأمطار الغزيرة في مناطق عدة بالعاصمة «مونتيفيدو» بأوروجواي، في غرق المنازل و السيارات، وتعطيل الحركة المرورية، وانقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على نحو 12 ألف مستخدم.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية في أوروجواي، أنَّه في غضون ساعتين سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في العاصمة «مونتيفيدو»، كما سجلت بعض مناطق أخرى كمقاطعة «كانيلون» نحو 120 ملم، ومنطقة مالفين 100 ملم، حيث أن تلك الكميات عادة ما تسقط خلال شهرًا كاملاً بالبلاد، حسب موقع «ميركو برس».

ومن جهته، قال مجلس مدينة «مونتيفيدو»، إنَّ طواقم الإغاثة تعمل لوقت إضافي لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وأوضح مدير مركز تنسيق الطوارئ في مقاطعة «مونتيفيدو»، خورخي كويلو، أنَّ المدينة قد تأثرت بأكملها بعد أن اجتاحت الفيضانات البلاد.

وتسببت العواصف الشتوية التي ضربت جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، فى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء المنطقة، وبحسب صحيفة «ذا هيل»، ألغى أكثر من 5 آلاف رحلة طيران إلى الولايات المتحدة سواء خارجها أو داخلها، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى تأجيل ما يقرب من 10 آلاف رحلة.

وكشفت إحصائيات شركة «فلايت اوير»، أنَّه جرى إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة طيران أمريكية إضافية، وتأخير 3 آلاف رحلة أخرى، بداية من صباح أمس الاثنين.

A furious winter storm slammed Southern states in the U.S. with heavy snow and a tornado. https://t.co/tdMfBs60aC pic.twitter.com/8Y6sYwysAt