فيديو صادم لانهيار جسر بسبب فيضانات البرازيل أثناء عبور أشخاص: أحدهم سقط

تسببت الأمطار الغزيرة، خلال الشهرين الماضيين، في عدد من الولايات البرازيلية في فيضانات أدت إلى انهيار جسر جراء الارتفاع العالى لمنسوب المياه، أثناء عبور عدد من الأشخاص.

انهيار جسر أثناء عبور الأشخاص

تداول بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، يصف انهيار الجسر في أثناء عبور المواطنين، إذ يراقب رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر عبور الأشخاص، وخلال ثوان سقط الجسر بسبب الفيضان الشديد الذى اقتحمه فجأة، فسقط شخص في النهر، وهرع الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.

ولقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الأربعاء، بولاية ميناس جيرايس جنوب البرازيل، جراء الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها هطول الأمطار الغزيرة بالولاية، كما عثرت فرق الإطفاء بالولاية على 5 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم طفلين مدفونين على جانب تل قرب عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي، إضافة إلى مصرع فتاة، فى ولاية ساو جونزالو دو ريو ابايشو، بعد انهيار أحد جدران منزلها أثناء نومها، و4 وفيات أخرى في كل من ولايتى كاراتينجا و ارفاليا.

خسائر تسببت بها فيضانات البرازيل

وبحسب معهد الأرصاد في البرازيل، تسببت الفيضانات فى فرض حالة الطوارئ على 145 مديرية، ونزوح أكثر من 17 ألف شخص، إضافة إلى هطول أمطار أكثر من 400 مليمتر بأجزاء متفرقة من ولاية ميناس جيرايس، فى أول أيام العام الجديد.

وحذرت السلطات البرازيلية من خطر حدوث فيضانات جديدة في ولاية ميناس جيرايس، بعد انهيار كتلة صخرية، الأيام الماضية، أدت إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص على متن قارب سياحى.

وتعرضت البرازيل لخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الشهرين الماضيين، إذ غمرت المياه أكثر من 45 مدينة بأكملها، وتحولت الطرق إلى أنهار بسبب الفيضانات الشديدة، ما دفع السلطات البرازيلية الى إجلاء المواطنين المنكوبين، من خلال عمليات مشتركة استخدمت فيها الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.