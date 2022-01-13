فيضانات وسيول تجتاح «أربيل» العراقية وتسبب أضرارا مادية «فيديو»

أفادت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس، بوقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن، وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، أوضح الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، أن السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل.

فيضانات وسيول مجددا في اربيل بسبب الامطار وتضرر العديد من العوائل نتيجة لذلك.



لم يحاسبوا المشاريع السكنية التي تسببت بالفيضانات الاخيرة بسبب وقوف المسؤولين وراءها، ولذلك هذه الحوادث سوف تستمر مستقبلًا. pic.twitter.com/wxA4jyOALo — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 13, 2022

فيما انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، مقاطع فيديو وصور للفيضانات والسيول فى أربيل، كذلك انتقد المواطنون من كردستان العراق، على مواقع التواصل، ضعف أنظمة التصريف وتهالكها ما يتسبب بمضاعفة خطر السيول والفيضانات المطرية.

شاهد حي #اربيل الجديدة من الجو وتجمع مياه الأمطار في بعض شوارع وأزقة الحي



فيديو.. بلند طاهر - رووداو pic.twitter.com/GQsvwt3R8K — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 13, 2022

فيضانات أربيل السابقة

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، قد تعرضت مدينة أربيل، لفيضانات وسيول، ما نتج عنها مقتل 8 أشخاص، بينهم رضيع، من جراء فيضانات وسيول اجتاحت مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، إثر سقوط أمطار غزيرة.

وذكرت تقارير إعلامية، آنذاك، أن أكثر المناطق المتضررة في أربيل: دارتو ومام زاوا وقوشتبة وروشنبيران، وغيرها من مناطق، إذ اجتاحتها السيول الجارفة، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ 10 أشهر فقط، بحسب أرقام حكومية في كردستان العراق، وقتها.

خسائر إقتصادية

وكانت الحكومة المحلية فى فيضانات ديسمبر من العام الماضي، قد كشفت عن الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التى ضربت إقليم كردستان، وطالت نحو 15 منطقة كبيرة ، وقدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي (14 مليون دولار)، بالإضافة للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والأرصفة، والأضرار الكبيرة التى لحقت باثنين من السدود الترابية.

وفى السياق ذاته، كان المحافظ قد ألغى الاحتفالات الرسمية بأعياد رأس السنة الميلادية في أربيل تضامنا مع المتضررين وأهالي الضحايا، وكذلك الأضرار التي تسبب فيها جراء الفيضانات.