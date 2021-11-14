«ساعة فاروق» قطعة مميزة في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

عرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية قطعة مميزة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتمثل في ساعة جيب من مقتنيات الملك فاروق والتي تمثلت في ساعة صغيرة من الذهب والفضة صناعة «Charles Oudin» وهي واحدة من أقدم شركات صناعة الساعات الفرنسية.

تفاصيل الساعة الذهبية للملك فاروق

وبحسب المعلومات التي أعلنتها متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، فإن مينا الساعة مقسمة بأرقام لاتينية يعلوها أرقام إنجليزية 5 10 إلى 60، كما أن بالساعة مشبك من الذهب والفضة على شكل درع مركب عليه حلية بيضاوية الشكل عليها شكل زخرفي من الذهب.

ساعة الملك فاروق بها تمثالان على شكل امرأتين عاريتين

واوضحت المعلومات أنه على جانبي الدرع يوجد تمثالان نصفيان من الفضة على شكل امرأتين عاريتين في غاية الجمال وما يميزهما أن الجزء السفلي من جسمهما على شكل ورقة شجر من الذهب، كما أن المرأتين تمسكان بإحدى أيدهما طرفي تاج واليد الأخرى تمسكان بها طرفي عقد من الذهب والفضة كل طرف منه مكون من أربع حليات، كل حلية تحمل شكلا أو نقشا يختلف عن الحلية الأخرى، ويتوسط هذه الحليات حلية على شكل نسرين متضادين ويعلوهما التاج الملكي، والمرأتان تحصران بينهما حلية عليها وجه امرأة ترتدي عقدا ويتوسط رأسها شكل هلال.

الأسباب التي جعلت هذه الساعة قطعة مميزة

وأشار المتحف إلى وجود 3 أسباب جعلت من هذه الساعة قطعة مميزة، أولها أنها ليست مجرد ساعة ولكنها تحفة فنية فريدة من صناعة أهم وأشهر بيوت الساعات الفرنسية، بالإضافة إلى تصميمها الأكثر من رائع وما عليها من منحوتات آدمية ونباتية فريدة غاية في الروعة وتظهر دقة الصنع، والسبب الثالث تمثل في أنها تحمل التاج الملكي على الوجه والظهر، ما أضاف لها فخامة ورقي.

كما نشر المتحف صورة للساعة كاملة، بالإضافة إلى صور: « للمرأتين، للوجه الآدمي، شكل التاج الملكي، مينا الساعة».

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ويعد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد السيدات تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، وفيما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس وكان مهدى من شاه إيران محمد رضا بهلواني زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عددا من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.