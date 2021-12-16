الجمهور يحتفي بـ عمر محمد رياض في «أوضة وصالة»: هذا الشبل من ذاك الأسد

حظى الممثل الشاب عمر محمد رياض، بردود أفعال واسعة عقب مشاركته في حكاية «أوضة وصالة»، ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك»، التي انتهت حلقاتها أمس الأربعاء، إذ احتفى به قطاع كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متابع لـ عمر محمد رياض: هذا الشبل من ذاك الأسد

وصف أحد المتابعين، عمر محمد رياض، بـ«الجوهرة الفنية»، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «لما يكون هذا الشاب الجميل حفيد العملاق محمود ياسين، والأستاذة شهيرة وابن المتميز دائمًا محمد رياض والمتألقة رانيا ياسين وخاله هو عمرو محمود ياسين، يبقي إحنا مش قدام موهبة إحنا أمام جوهرة فنية، كل أمنياتي لك بالتوفيق، فأنت وُلدت لتحتل عرش النجومية.. هذا الشبل من ذاك الأسد».

بينما أشاد متابع آخر، بموهبة عمر محمد رياض، قائلًا: «الحقيقة لو دي أول مرة تمثيل فعلًا يبقى برافو عليه، مش خايف قدام الكاميرا، والدور مكتوب حلو، وواضح إن الجينات الفنية جات في صالحه وعرف يتقدم صح».

عمر محمد رياض مفاجأة للجمهور

كما أبدت إحدى المتابعات إعجابها الشديد بـ عمر محمد رياض، حيث استعرضت حجم الجهود التي بذلها بشأن خوض تجربة التمثيل بشكلٍ احترافي، فعلّقت: «طيبتك وهدوئك وتربيتك الحلوة وموهبتك واجتهادك وشغلك علي نفسك ونيتك الصافية وقلبك اللي مفيش زيه كلهم باينين في كل مشهد عملته.. هادي وتقيل ومع إني أكتر واحدة عارفة أد إيه أنت تعبت على نفسك من أول الأفلام القصيرة اللي كنت بتكتبها لحد الفيديوهات اللي كنت بتصورها لنفسك بس برضه كنت مفاجأة ليا ولكل الناس».