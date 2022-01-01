محمد رياض: بعض أهالي حي الأسمرات شاركوا في مسلسل الحلم

قال الفنان محمد رياض، إن مسلسل الحلم الذي سيبدأ عرضه اليوم على قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة يناقش قضية الحياة الكريمة التي يستحقها كل مصري، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية.

وأضاف «رياض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة، أن المسلسل سيناقش نقل الأهالي من المناطق الخطرة والعشوائيات إلى حي الأسمرات، موضحًا: «مكان رائع وجميل في كل شيء، شوارع نظيفة، ومواطنون ملتزمون، وخضرة تحيط به من كل جانب، بالإضافة إلى ملاعب ومدارس، وهو ما يمثل نقلة كبيرة يستحقها الأهالي بعد سنوات من المعاناة، ويليق بالمصريين».

بعض أهالي حي الأسمرات شاركوا في مسلسل الحلم

وتابع الفنان: «من خلال هذا المسلسل نطلع على تطورات حياة المواطنين الذين كانوا يعيشون في المناطق الخطرة، والتقينا الأهالي لمعرفة التغيرات التي طرأت عليهم، وبعضهم شاركوا معنا في المسلسل، من بينهم أطفال وكبار السن».

الدراما هي الأقدر على معالجة هذا النوع من القضايا

وأردف، أن الدراما هي الأقدر على معالجة هذا النوع من القضايا وإلقاء الضوء عليها، مشيرًا إلى أن الدراما كاميرا إنسانية: «أتمنى أن تناقش مسلسلات أخرى قضايا مهمة في المجتمع خلال هذه الفترة وإبراز الإيجابيات، وكلنا نعيش ونشاهد التغير الذي يحدث في البلد.. كل يوم بشوف حاجة جديدة».

وفي وقت سابق، أكد رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سعيد بالمشاركة في العمل، ويكثف بروفات العمل على الشخصية؛ لأنها جديدة ولم يجسد مثلها من قبل، مشيرا إلى أن المسلسل يأخذ جهدا كبيرا من أبطال العمل، مؤكدا تحفزه لبدء التصوير.