هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية وسط رياح شديدة «فيديو»

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة متفرقة على مناطق عدة لم تتراوح مدتها سوى دقائق معدودة وسط تكاثر للسحب المنخفضة، في ظل طقس غير مستقر على المدينة الساحلية، في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي اجتاحت المدينة بطقس متقلب، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تنبأت بتساقط الأمطار على مدار اليوم خلال الساعات المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم

وساد طقس غائم جزئيًا على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت درجات الحرارة مساء اليوم 13 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح الباردة إلى 45 كيلو متر في الساعة، مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 38%.

«صرف الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال النوة والأمطار، التي تساقطت منذ أمس الخميس، على أماكن متفرقة، حيث تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها، وتفقد الوضع ببعض المحطات المهمة.

غرفة عمليات الصرف الصحي في الإسكندرية

وتبع ذلك استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن «175» طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

توقعات أمطار الإسكندرية

وأوضح «نافع»، أن تقرير هيئة الأرصاد الجوية يشير إلى تراكم سحب ركامية تؤثر على البحر المتوسط، ومن المتوقع خلال ساعة إلى ساعتين أن تمتد إلى محافظة الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، على فترات متقطعة.