«صرف الإسكندرية»: لا أمطار اليوم.. والقاهرة تعلن استمرار الطوارئ للأحد

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، إن المحافظة تشهد نوات كثيرة في العام، و جرى الاستعداد لها منذ وقت مبكر من خلال الدفع بالسيارات والبدالات في الشوارع، موضحًا: «التعاون كامل بكل المرافق، والأجهزة تحت قيادة المحافظة ونتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار».

38 ألف شنيشة بالإسكندرية

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «لم نمنح عطلة للمدارس، لأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالأمس، بالنسبة لطقس اليوم، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، ومنذ الصباح لم تسقط أمطار في المحافظة».

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، أن المحافظة بها شنايش الأمطار على أجناب الشوارع للتعامل مع المياه والدفع بها إلى شبكة الصرف الصحي ومصبات الكورنيش: «لدينا أكثر من 38 ألف شنيشة على مستوى المحافظة، وفكرنا في استغلال مياه الأمطار، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالج ومياه الصرف الزراعي».

وواصل محمود نافع: «نرصد نقاط تجمعات المياه في الشوارع، التي ترجع إلى التوسع الرأسي الذي حدث بعد الثورة، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وهناك مشروع تبناه رئيس الوزراء مع وزارة الإسكان لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف».

حالة الطوارئ مستمرة حتى يوم الأحد

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة القاهرة، إن استعدادات الشركة تبدأ بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وعندما تصدر منشورا بوجود توقعات بسقوط الأمطار، يتم الدفع بفرق، لتطهير بالوعات الأمطار، ويبدأ عملها في شهر أغسطس، ويتم وقف أي عمرات أو أعمال طوارئ في المحطات للاستفادة من طاقتها بالكامل في استقبال مياه الأمطار: «الطوارئ مستمرة حتى يوم الأحد، هناك توقعات بسقوط أمطار قد تكون خفيفة اليوم، والطوارئ موجودة من الخميس حتى الأحد».

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته: «عندما يرد إلينا تحذير من هيئة الأرصاد، نفعل خطة تمركز المعدات في أماكن محددة بناءً على خبرات سابقة، لدينا 125 معدة يمكننها نشرها من بدالات وشفاطات وندفع بها إلى الشوارع عند صدور التوقعات».

وتابع: «لدينا أجهزة اتصال لاسلكية سريعة لاستدعاء المعدات في الأماكن المتضررة من تجمعات الأمطار، وأوجدنا حلولا للتعامل مع بعض المشكلات في العام الماضي، مثل طريق الأوتوستراد عند منطقة المنصة، وكانت المياه تتجمع فيها خلال العامين قبل الماضي، لكنها لم تتجمع في 2021 بعدما استحدثنا نفق صرف صحي».

وأشار عادل حسن، إلى أن كل المحاور الجديدة يوجد في محيطها منظومة أمطار مثل شينزو آبي وجوزيف تيتو، بالإضافة إلى محور جسر السويس، ومنطقة شيراتون أمام فندق شيراتون حيث كانت تتعرض لتجمعات كبيرة.