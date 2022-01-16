«صرف الإسكندرية» ينظم أنشطة توعوية بمشروعات «حياة كريمة»

شهدت قرى بهيج بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، عددا من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في محاولة لتوعية الأهالي بما يتم تنفيذه في القرى ضمن المبادرة الرئاسية التي تسعى لتحسين حياة المواطنين بالكامل.

توعية أهالي مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي نفذ العديد من الأنشطة، والتي تنوعت ما بين: «ندوات توعوية لطلاب المدارس ومركز الشباب»، وذلك للتوعية بأهمية مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى بالإسكندرية.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن المبادرات التي تدشنها الشركة في القرى المدرجة في مشروع حياة كريمة محاولة للتوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

خدمات الصرف الصحي في قرى بهيج العامرية

وأكد أن الأنشطة تشمل استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات الصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية على حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

«حياة كريمة» في الإسكندرية

وأوضح «نافع» أن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تطوير 50 قرية ونجعا تابعا لقرى برج العرب القديمة وقرية بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه لتنفيذ 10 محطات رفع ومحطتي معالجة، وهي من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حالياً علي مستوي الدولة، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

الصرف الصحي في قرى حياة كريمة بالإسكندرية

وأكد محمود عودة مدير عام الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بشركة صرف صحي الإسكندرية، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الوحدة المحلية والمجتمع المدني بقرية بهيج لتفعيل الدور الخدمي والمجتمعي وحملات توعوية وأنشطة شملت مدرسة الشهيد عوض مبارك، ومدرسة الشهيد خالد عبد ربه، وتم زيارة الوحدة المحلية ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية بهيج، كما تطرقت الأنشطة التوعوية إلى استطلاع لرأي المواطنين بالنجوع التابعة لقرية بهيج في ضوء تعزيز الأنشطة المجتمعية بقرى حياة كريمة.

وأوضح أنه تم المرور علي موقع مشروعات الصرف الصحي المختلفة الجاري العملي عليها، وضمت اللجنة منسقي الخدمات والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة والخط الساخن وخدمة العملاء والإعلام.