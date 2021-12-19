«صرف الإسكندرية» يحذر المواطنين: «متخرجوش لو مفيش مشوار مهم».. فيديو

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع هطول أمطار كثيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، في المحافظة، مع ارتفاع موج البحر لأكثر من 4 أمتار، لافتا إلى أن استنفار رجال الصرف الصحي في الشوارع منذ يوم الاثنين الماضي 13 ديسمبر لمواجهة موجة الطقس السيئ.

«نافع»: التوقعات بزيادة الأمواج لـ4 أمتار وغدا ستصل إلى 5 أمتار

وأضاف «نافع» خلال تصريحات خاصة بـ«تلفزيون الوطن»، أن الشركة قامت بمد شوارع المحافظة بالسيارات والبدالات على مدار الساعة، «إحنا بنتابع الكورنيش، والتوقعات بزيادة الأمواج لـ4 أمتار وبكرة هتوصل لـ5 أمتار، وفيه سرعة كبيرة للرياح وتوقع بحدوث بعض التغيرات الحادة على الكورنيش وفي الداخل».

«نافع» يحذر المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

وأوضح: «بقول للمواطنين لو سمحتم بعد ما المحافظ أدى للمدارس إجازة النهاردة وبكرة، فبلاش تنزلوا لو ملكوش مشوار مهم خارج بيتكم، وقللوا الخروج بالسيارات في الشارع لأن أجهزة الدولة كلها مستنفرة وموجودة في الشوارع لخدمتكم ورفع المياه، وياريت منرميش حاجة في الشنايش اللي في الشوارع، وأجهزتنا موجودة في الشارع لمنع أي ضرر قد يلحق بكم». مؤكدا أن الأمطار ستكون غزيرة.

ونوه على ضرورة توخي المواطنين الحذر خاصة داخل المباني القديمة حتى لا تقع عليهم ما قد يلحق ضررا في الأرواح، خاصة في الرياح الشديدة، «ياريت نبعد تماما عن البلكونات الآيلة للسقوط وأعمدة الإنارة والإعلانات».

وأكد أن الشركة مستمرة في العمل على مدار الساعة، وبعد انتهاء النوة تقوم الشركة برفع آثارها ورفع الكفاءة استعدادا للنوة التالية لها، «دفعنا بـ116 عربية و30 بدالة موجودة على مدار الساعة، وكل الموظفين العاملين بالشركة مستنفرين 24 ساعة لمنع أي ضرر على المواطنين».