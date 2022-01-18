علاء عابد يهدي «المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي» كتابا عن الشيخ زايد

أهدى علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، الدكتور صقر الغباشي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، كتاب دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تأسيس وترسيخ أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات.

الإمارات العربية المتحدة

وقد جرى إهداء الكتاب في حضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ووفد مجلس النواب المصري، ووفد مجلس النواب الاماراتي.

يذكر أن الكتاب من إعداد النائب علاء عابد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، ويحكي قصة نشأة الإمارات العربية المتحدة، ودور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في تأسيس أول حكومة اتحادية، وأول جيش اتحادي، وسيجري طرح الكتاب بالدولتين مصر والإمارات قريبا.

العلاقات المصرية الإماراتية

ويشمل الكتاب، لقاءاته الصحفية وصوره وتصريحاته، وكل ما كتب في الصحف المصرية والمجلات، عن قصة نشأة دولة الإمارات من عام 1968 حتى عام 1971، وهي الأعوام التي تكون بها الاتحاد، واشترك في جمع المجلات والجرائد الأصلية فريق من المصريين والإماراتيين.

والجدير بالذكر، أن الكتاب يشمل أيضا، جميع صور الجرائد والمجلات ولقاءات الشيخ زايد آل نهيان بالزعماء والملوك والرؤساء والأمراء، وجرى جمع النسخ الأصلية لإقامة معرض خاص بها.