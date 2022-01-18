رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وذلك في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب لدولة الإمارات العربية المُتحدة.

مصر والإمارات

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه الزيارة، التي تُعبر عن عمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكّداً اعتزاز مصر بالتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين على كل المستويات، وعلى الصعيد البرلماني.

وأكّد جبالي، تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون البرلماني

من جهته، أعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لتلك الزيارة، التي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، مؤكّداً أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الآراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.