«الشاذلي» يحذر من تعريض مصاب كورونا لفحص المناظير إلا بعد سلبية المسحة

قال الدكتور مصطفي الشاذلي، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية ومدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي للعزل، إنّه لا يجب تعريض مصابي كورونا للفحص بالمناظير الضوئية إلّا بعد تحول المسحة إلى سلبية مرتين على الأقل.

وأشار إلى أنّ إجراء المنظار الضوئي يمكن تأجيله والاعتماد على الأشعة والتحاليل للتشخيص، مؤكدا أنّ هناك بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالحالات الحرجة المصابة بكورونا وهنا يجب إجراء فحص المناظير الضوئية ومن بين تلك الحالات الحرجة «الإصابة بنزيف، حالات الانسداد الشُعبي، عدم الاستجابة للأدوية في علاج الالتهابات الرئوية، ومرضى زرع الرئة الذين أصيبوا بالتهابات رئوية شديدة».

إجراء الفحص بعد شهر من الإصابة بكورونا

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي، أنّ بعض الهيئات الأمريكية تنصح بإجراء الفحص بعد شهر من الإصابة بكورونا، كما يجب عند إجراء الفحص بالمنظار الضوئي لمصابي كورونا أنّ يتم اتباع الارشادات الطبية حيث يجب ارتداء الملابس الواقية الكاملة، وألّا يتواجد في غرفة العمليات أكثر من 3 أشخاص، كما يجب أن تضم حجرة العمليات الشفط السلبي لطرد الفيروسات، ويجب استخدام الأكسجين الجاف، وتغطية وجه المريض بكمامة خاصة تتخللها فتحة لإدخال المنظار برعاية طبية متكاملة حتى لا ينتقل الفيروس من المريض إلى الطبيب.

الإصابة بفيروس «أتش بي» أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

من جانبه قال الدكتور ماجد أبو سعدة، إنّ سرطان عنق الرحم من الأورام التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى وغالبا يُكتشف في المراحل المتأخرة، ويؤدى لحدوث مشاكل في طرق تشخيصها وعلاجها، وبالتالي الوقاية منها هو أفضل وسيلة لتقليل تلك المخاطر، لافتا إلى أنّ أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم هو الإصابة بفيروس «أتش بي»، وينتقل للسيدة عن طريق العلاقة الزوجية أو الجنسية مع الزوج، مما يؤدى الى الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأكد أن جسد المرأة يتعامل مع الفيروس بالمناعة، مشيرا إلى أنّ أغلب تلك الحالات يتم الشفاء منها بدون تدخل طبي ولكن 10٪ يظل الفيروس كامن داخل الخلايا ويؤدى إلى تغيرها مع الوقت مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم خلال فترة من 10 إلى 20 سنة، والوقاية من هذا الفيروس يؤدى إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم، وهناك تطعيم خاص يستخدم للوقاية من سن 12 إلى15 سنة وحتى 25 سنة، ويجب تناوله قبل ممارسة العلاقات الجنسية.

3 أنواع من التطعيمات

وأضاف أنّ هناك 3 أنواع من التطعيمات، تطعيم يقي من نوعين من الفيروسات، وأخر يقي من 4 أنواع من الفيروسات ، والثالث يقي من 9 أنواع من الفيروسات، ويشترك الثلاث في الوقاية من أهم نوعين يسببان سرطان عنق الرحم، وفى مصر لدينا التطعيم الذي يقي من 4 أنواع، وهو ليس بديل للمسح السنوي الذي يجب إجراءه على عنق الرحم لاكتشاف أي تغير في خلايا الرحم والتعامل معها مبكرا.

وأوضحت الدكتورة سحر منصور، أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية طب جامعة قصر عيني ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لأشعة الثدي، أنّ مؤتمر هذا العام سوف يطلق استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري لأورام الثدي والحوض والتشخيص الباثولوجي لأورام الثدي والنساء والرئة بالتعاون مع الفرق المصرية وفرق الجمعية الأوروبية للتشخيص للأشعة وجمعية التصوير الطبي بسنغافورة.

وأشارت إلى أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة القدرة على دقة التشخيص وتقليل الخطأ من العامل البشري بما يؤدي إلى زيادة القدرة على تشخيص عدد أكبر من المرضى في وقت أقل بكثير والقدرة على التحليل المعلوماتي ومعرفة أنماط تأثر المصريين بتلك الأنواع من الأمراض.