الصحة: وصول 70 ألف جرعة من أدوية كورونا الجديدة خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ من المتوقع وصول جرعات جديدة من أدوية علاج كورونا مصر، خلال أيام، مشيرا إلى أن عدد الجرعات يُقدر بنحو 70 ألف جرعة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لـ«الوطن»، أنَّ الأدوية الجديدة أحدها يُؤخذ عن طريق الفم، والأخرى عن طريق العضل، مشيرا إلى أنّ فائدة هذا العقار تكمن في أنه يتعامل مع الحالة، ويمنع الوصول إلى مضاعفات ودخول المرحلة الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي.

الصحة: الأدوية ستُضاف على بروتوكول علاج كورونا

وأكد أنّ هذه الأدوية الجديدة حاصلة على موافقة هيئة الدواء، وتُستخدم في بداية الإصابة تقريبا، أو 5 أيام من الإصابة بالفيروس، كما تُستخدم داخل مستشفيات العزل الصحي فقط، موضحا أنّ الدولة المصرية تعمل بشكل دائم على توفير كل الأدوية التى تطرحها شركات الأدوية، والاطلاع من خلال فريق بحثي كامل على نتائج هذه الأدوية والرغبة في ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، وتأمين حصة مصر من كل اللقاحات والأدوية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، إضافة هذه الأدوية على بروتوكول علاج كورونا المقرر تحديثه للمرة السابعة نهاية شهر يناير أو أول شهر فبراير، مطمئنًا المواطنين من توافر كل أدوية علاج كورونا داخل المستشفيات، محذرا المواطنين من أخذ البروتوكول من دون استشارة الطبيب، فكل مواطن يختلف عن غيره من حيث الإصابة، وحدتها، والتاريخ المرضي للحالة أيضا.

رفع اعلى درجات الإستعداد القصوي

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها، وفقا لإجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.