الصحة: تخفيض سعر مسحة كورونا في معامل الوزارة خلال 48 ساعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اتجاه الوزارة لتخفيض سعر مسحة كورونا «بي سي أر»، داخل معامل وزارة الصحة والسكان، وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ القرار جاء بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بعد اجتماع موسع عُقد أمس.

تغيير سعر مسحة كورونا خلال يومين

وتابع المصدر، أنّ تكلفة مسحة كورونا داخل المعامل تصل إلى 1100 جنيه، لافتا إلى أنّ سعر المسحة قد يصل إلى 700 جنيه أو 500 جنيه فقط، بهدف تشجيع المواطن على إجراء المسحات داخل المعامل بشكل آمن، مؤكدا أنّ سعر المسحات سيتم تغيره خلال يومين بعد دراسة الأمر من كل الجوانب.

وأوضح المصدر أنّ تحليل «بي سي أر»، قادر على اكتشاف متحورات فيروس كورونا ومنها متحور أوميكرون الذي أصبح سائدًا، لافتا إلى أهمية التعامل مع المتحور بشكل جدي: «أي نزلة برد.. اعزلوا نفسكم واعملوا التحليل للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.. مش هتخسروا حاجة».

أهمية الحصول على لقاح كورونا

وجدّد المصدر دعوته للمواطنين بالحرص على تلقي لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى الانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين بحلول منتصف العام الجاري، مؤكدا أنّ جميع لقاحات كورونا متوافرة ولا داعي للخوف من اللقاح أو الأعراض الجانبية التي تشبه تطعيمات الأطفال ولا تحتاج سوى الراحة يومين.

وطالب المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.