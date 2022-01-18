والد الفتاة المقتولة بكفر الشيخ: كدمات برأسها ترجح اعتداء أكثر من شخص عليها

قال والد الفتاة التي عثر عليها جثة مخنوقة بسطح منزل في كفر الشيخ وحول رقبتها آثار خنق، إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابتها بعدة كدمات في الرأس قبل خنقها.

وأضاف الأب في تصريحات لـ«الوطن» أن وجود الإصابات في رأس ابنته روان يرجح التعدي عليها بالضرب ودفع رأسها في الحائط أكثر من مرة، لافتا إلى أنه يعتقد أن أكثر من شخص تعدى على ابنته بالضرب واشتركوا في قتلها.

حادث أليم وجهود للتأكد من الشبهة الجنائية

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة «روان.م.ا» 21 سنة طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها، كما أوصي مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف العميد أحمد سكران وكيل إدارة البحث الجنائي والانتقال لمكان الواقعة، برفقة المقدم ماجد بشر، وكيل الفرع، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، ومأمور القسم.

أهل الضحية: مكالمة مجهول من هاتفها

وبسؤال ذويها أفادوا بتلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجود الجثة فوق سطح إحدى العمارات، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقلت جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بكفرالشيخ من جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف علي حقيقتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.