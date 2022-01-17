رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت وفقا للجداول الزمنية المعلنة في كل كلية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط في لجان كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان في الفترة الصباحية، كما تفقد لجان كليتي العلاج الطبيعي والتربية الرياضية في الفترة المسائية.

ورافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية.

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رئيس جامعة كفر الشيخ يستمع لآراء الطلاب

استمع رئيس جامعة كفر الشيخ، لآراء الطلاب حول الورقة الامتحانية ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

وشدد على عدم وجود تجمعات نهائيّا داخل الجامعة سواء قبل أو بعد أداء الامتحانات، وتأمين لجان الإمتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب وارتداء الكمامة والتهوية الجيدة للحفاظ على سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أعدتها إدارة الجامعة والتأكد من تلقي جميع الطلاب التطعيم ضد فيروس كورونا وإظهار كل طالب لكارت التطعيم الخاص به.

وأشار إلى أن التصحيح يتم بصفة منتظمة ويومية لضمان إعلان النتائج فى موعدها، مشيدا بالانضباط والانتظام في أثناء سير الامتحانات.