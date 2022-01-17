«شباب كفر الشيخ» تناقش أثر الإرهاب الفكري على الأمن القومي في ندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بعنوان «الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي» بمركز شباب البكاتوش بإدارة شباب قلين، وعلى هامشها عُرضت نماذج من المواهب الأدبية للشباب في الإنشاد الديني.

يأتي ذلك في إطار اهتمام قطاع الشباب والرياضة بتقديم الفكر المستنير لمواجهة أخطار التطرف الفكري، ونظرية مبارزة الفكر بالفكر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وذلك لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلا صحيحا.

محاور ثقافية وعلمية ودينية

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الندوة تناقش العديد من المحاور الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والفنية، لافتا إلى أن مصر بكافة محافظاتها تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد، يأتى ذلك فى إطار نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول أبنائنا من الشباب.وأكد محروس، على ضرورة مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب من خلال عمل ندوات توعية لهم بالمدارس والجامعات.

دور الدين في تصحيح الأفكار الخاطئة

وأكد على دور الإعلام ورجال الدين أيضاً فى التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم لدى الشباب وعدم الاستماع الى تلك الأفكار المخربة والهدامه، مشيرا إلى أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

وأشار الشيخ صلاح بدر بمديرية الأوقاف، أن الدين الإسلامى هو دين السلام والمحبة والألفة بين البشر بمختلف أنواعهم وأشكالهم ودياناتهم وموطنهم مضيفا أن رسالة الإسلام وكافة الأديان السماوية جاءت لنشر الرحمة والمودة وحسن الأخلاق واحترام آدمية الإنسان والنفس البشرية وتحريم القتل والعنف والتخريب والعمل على البناء وعمارة الأرض وهذه هي الرسالة التي خُلق الإنسان من أجلها.