القوات الخاصة المصرية تستقبل أبطال «قادرون باختلاف».. فيديو

استقبلت القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات، أبطال «قادرون باختلاف»، وشاركوا أبطال القوات الخاصة بعض أنشطتهم، وسط ترحاب كبير بهم.

وشارك الأطفال، أبطال قوات الصاعقة المصرية تدريباتهم في صالة الإعداد البدني، واستخدموا أجهزة الجيم وتسلق الحبال وغيرها.

أطفال قادرون باختلاف يشاركون رجال الصاعقة تدريباتهم بميدان الجبال

كما زاروا مدرسة الصاعقة المصرية، وعاشوا يوما كاملا مع أبطال الصاعقة المصرية، وشاركوا في عدد كبير من التدريبات بميدان الجبال، الذي له دور مهم في صناعة الأبطال.

وشاهد الأطفال، القفز والتدريب في حمام السباحة، وميادين الموانع داخل قوات الصاعقة، وميادين التعايش، ورسموا أعلام مصر.

وشارك الأطفال في تنفيذ الرميات المختلفة داخل قوات الصاعقة، وفي نهاية الزيارة، تعرفوا على معدات الصاعقة وأسلحتها.

وأعرب أطفال قادرون باختلاف عن اعتزازهم وفخرهم بقوات الصاعقة، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تحقيق حلمهم والاهتمام بهم.

واكتملت الزيارة، بتوجه أطفال قادرون باختلاف إلى قوات المظلات بكل فرحة، وشاركوهم يوما رياضيا مثل «لعب الكرة»، وألعاب أطفال استقدمت خصيصاً لهم.

كما زار الأطفال صالة الإعداد البدني التي يتدرب بها أبطال المظلات، كما رأوا تدريبات الغطس والقدرات الاحترافية للقوات.

أطفال قادرون باختلاف يزورون جناح «القفز الأساسي»

كما زاروا جناح «القفز الأساسي» داخل قوات المظلات، ومركز الرماية بداخلها، وميدان الاقتحام الجوي، و«عامود الهواء»، الذي يتدرب فيه أبطال الصاعقة على الطيران في الهواء.

كما رأى الأطفال، عددا من الأنشطة الجوية، كما شاركوا رجال المظلات كل التدريبات في تجربة مختلفة لهم.

ووجّه الأطفال الشكر للقوات المسلحة، معربين عن فرحتهم بالزيارة.

وقالت القوات المسلحة في الفيديو الذي أنتجته إدارة الشئون المعنوية، إن أبطال قادرون باختلاف طاقة أمل تجمعنا جميعا.