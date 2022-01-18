تراجع طفيف في أسعار خام الحديد خلال الأسبوع الثالث من يناير

كشفت بيانات بورصة المعادن عن تراجع طفيف في أسعار خام الحديد خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، بينما شهدت أسعار البليت ارتفاعا بقيمة 20 دولارا في الطن.

تراجع أسعار الحديد

ووفقا للبيانات فقد سجلت أسعار خام الحديد ما قيمته 126.7 دولارا للطن، في تعاملات 16 يناير الجاري، مقارنة بـ128.7 دولارا للطن في تعاملات 11 يناير، و123 دولارا في تعاملات أول يناير.

ويأتي التراجع الحالي في أسعار الخام، وسط توقعات بالمزيد من التراجع، على خلفية خفض الصين لإنتاج الصلب، حيث أظهرت بيانات الحكومة الصينية مؤخرا، انخفاض الواردات من خام الحديد بنحو 3.9% عام 2021 لتصل الى 1.124 مليار طن مقارنة بواردات عام 2020، وهو التراجع الذي جاء نتيجة بسبب قيود إنتاج الصلب التي أقرتها الصين منتصف العام الماضي.

أسعار الخردة

وبحسب بيانات بورصة المعادن فإن أسعار الخردة بلغت 470 دولارا للطن في تعاملات يوم 16 يناير، مقارنة بنحو 472 دولارا في تعاملات 11 يناير الجاري، و 462 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر.

وفيما يتعلق بأسعار البليت، فقد سجلت ارتفاعا بقيمة 20 دولارا للطن، حيث كشفت البيانات أن سعر البليت قفز إلى 660 دولارا للطن، مقارنة بـ640 دولارا في تعاملات يوم 11 يناير، و633 دولارا في تعاملات أول الشهر، وهو ما يشير إلي ارتفاع الطلب على البليت، من جانب العديد من الأسواق، ومن بينها مصر، التي شهدت في نوفمبر الماضي قرار بإلغاء رسوم الحماية التي كانت مفروضة على واردات البليت وحديد التسليح، ما تبعه قيام منتجي مصانع درفلة الحديد ببدء عملية الاستيراد، للاستفادة من القرار.

وأظهرت بيانات بورصة المعادن تسجيل أسعار حديد التسليح 708 دولارات للطن، في تعاملات يوم 16 يناير، مقارنة بـ705 دولارات في يوم 11 يناير، و688 دولارا في تعاملات نهاية شهر ديسمبر الماضي.