محافظ أسوان: وضع خارطة طريق متكاملة ورؤية تنموية للقطاعات الخدمية

كلف اللواء أشرف عطية، محافظة أسوان، اليوم، نائبه أحمد شعبان، بحضور الجلسة التمهيدية لمشروع إعداد المخطط الاستراتيجي العام للتنمية العمرانية للمحافظة، والملامح التنموية لمراكزها.

وضع خارطة طريق متكاملة

وأكد «عطية»، أن الهدف الأساسي من إعداد المخطط الاستراتيجي هو وضع خارطة طريق متكاملة ورؤية وملامح تنموية وخطة مستقبلية لكافة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية والأنشطة بجميع أنواعها على مستوى المحافظة خلال الثلاثين عاما المقبلة.

ووجّه بسرعة الانتهاء من تجميع البيانات المطلوبة كل قطاع فيما يخصه حتى يتسنى البدء في المرحلة الثانية من إعداد التصور العام للملامح التنموية للمحافظة، التي يتم تنفيذها بواسطة مجموعة من الخبراء والاستشاريين التابعين للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

إعداد مخطط تنموي متكامل

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، مطالب الدراسة اللازمة لإعداد مخطط تنموي متكامل من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة ومدققة للأوضاع الراهنة المتعلقة بكافة الجوانب المطلوبة للدراسة، التي تشمل تعداد السكان وقضايا العمران البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب قضايا البنية التحتية وكافة المناطق العشوائية وغير الآمنة والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى الخدمات الإقليمية التعليمية والصحية والأمنية والرياضية والثقافية والتجارية، علاوة على المرافق الإقليمية التي تضم الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الطرق والكباري، والأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية.