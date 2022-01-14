محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين بعد صلاة الجمعة

في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ووسط جموع المصلين أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد، يرافقه اللواء إسماعيل عطية الله المحافظ الأسبق، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، فيما ألقى خطبة الجمعة إمام المسجد الشيخ سعودي محمد بعنوان «القيم المجتمعية»، والتي تؤكد على أهميتها في حياتنا اليومية، كما تناولت خطبة الجمعة نماذج من هذه القيم، والذي أعقبها أداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء بأن يجمع شمل المجتمع الأسواني على الخير والنماء والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمحافظة، وأن يحفظ أسوان ومصر دائما من كل سوء ومن الجوائح والأوبئة.

المحافظة تسعى جاهدة لتحسين مستوى معيشة أبنائها

وأكد اللواء أشرف عطية، على حرصه على التواجد بين المواطنين في المناطق الشعبية والقرى والنجوع للاستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية، والتي تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبنائها، بينما استمع محافظ أسوان لمطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه المسؤولين بسرعة التدخل والتعامل الفوري معها.