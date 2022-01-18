موقف محمد رمضان من إحياء الحفلات بعد السماح لـ موزة وعنبة بالغناء

وافقت نقابة المهن الموسيقية على منح تصاريح الغناء لكل من موزة وعنبة وحمو التيخا مؤديي المهرجانات، من جديد بشرط استخدام أسمائهم الحقيقية بدلًا من تلك الأسماء التي ترى أنها ليس لها معنى، لكن ما زال موقف الفنان محمد رمضان من إحياء الحفلات الغنائية في مصر غامضًا.

التحقيق مع رمضان طريق عودته للغناء

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ «الوطن»، عن أن موقف محمد رمضان مختلف تمامًا عن جميع مؤديي المهرجانات لأنه عضو عامل في نقابته وهي المهن التمثيلية، ولذلك يحق له الغناء في أي وقت وفقًا لبروتوكول النقابات الفنية الثلاث الذي يسمح لأي عضو في أي نقابة تأدية دور في النقابة الأخرى.

أزمة ملابس محمد رمضان

وأوضح المصدر أن مشكلة محمد رمضان الوحيدة هي أنه مضى على تعهد بعدم خلع ملابسه في حفلاته الغنائية ولم ينفذ الشرط، ولذلك قررت نقابة الموسيقيين عدم منحه تصاريح غناء إلا بعد أن يتم التحقيق معه في نقابته الأم وهي التمثيلية، ومنها يتم إخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق، ومعها يأخذ مجلس الموسيقيين قراره في عودته للغناء من جديد أم لا.

السماح لـ رمضان بالغناء خارج البلاد

وأشار المصدر إلى أن موقف محمد رمضان الحالي لا يسمح له بالغناء في مصر، ولكن يحق له الغناء في أي وقت خارج البلاد مثلما فعل مؤخرًا في العراق والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أوقفت التعامل في شهر أكتوبر الماضي مع 20 شخصًا بسبب عدم استكمال أوراقهم، وتقديم شهادات مزورة، وكان أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وحسن شاكوش وعنبة ومسلم.