سمية الخشاب: «نجوميتي سبقت محمد رمضان لو كحيت هطلع تريند».. فيديو

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لا تحتاج إلى الفنان محمد رمضان حتى تزيد من نجوميتها، مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى الإضافة لشهرتها من خلال ظهورها مع الفنان محمد رمضان في أعماله الفنية.

ووصفت سمية الخشاب نجوميتها بأنها سبقت محمد رمضان: «نجوميتي وشهرتي من زمان من قبل ظهور محمد رمضان ما يبقى نجم، لكن هو زميلي وإحنا أصدقاء».

وتابعت «الخشاب»، خلال استضافتها ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، بأنها لم تتفق مع النجم محمد رمضان بعد ظهورهما معًا في بعض مقاطع الفيديو التي تصدرت التريند مضيفة: «إحنا مش متفقين نبقى مع بعض عشان نطلع تريند ولما هو بيكح بيطلع تريند وأنا لم بكح بطلع تريند».

الخشاب: بكره المفاجآت

واستنكرت سمية الخشاب فكرة المفاجآت وتكرهها، مؤكدة خلال حوارها أنها لا تتقبل فكرة مفاجآتها من الأشخاص: «لو مفاجأة سعيدة أو مش كويسة بكرهها وبحب أبقى عارفة أي حاجة وبعتبر المفاجآت سخافة».