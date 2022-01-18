معيط لـ«الوطن»: تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور 45 مليار جنيه بداية من يوليو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وتعيين المدرسين الجديد، ستجري في العام الجديد 2022- 2023، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة الزيادات الجديدة التي ستطرأ على الموازنة في العام المالي المقبل، تصل إلى 45 مليار جنيه، مؤكدا أن التطبيق بداية من شهر يوليو.

وكشف «معيط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ليزيد بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 2700 جنيه، بدلا من 2400 الحد الأدنى الحالي، لافتا إلى بدء تعيين المدرسين الجدد أيضا مع السنة المالية 2022-2023، وتعيين أولى الدفعات مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.

علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ولفت الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة، من المقرر إرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدا أن بنودها تتضمن 8 مليارات جنيه، تشمل علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، هذا إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل العمال، سواء المخاطبين أو غيرهم بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه.

تعيين 30 ألف مدرس

وأوضح وزير المالية، أنه سيجرِ تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه وإقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بالإضافة إلى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحسب بيان رسمي.