وزير التعليم يكشف آخر تطورات تعيين مدرسين جدد: بنحاول بكل الطرق

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات تعيين مدرسين بالوزارة، مشيرًَا إلى أنه يجري حوارا مستمرا مع وزير المالية، للحديث حول هذا الأمر، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «احنا في حوار مستمر مع وزير المالية لحد صباح أمس في مجلس الوزراء، وبنتكلم على ده، ومع التنظيم والإدارة ورئيس الوزراء بنحاول نجد كل أنواع الأساليب».

تعيين مدرسين بنظام الحصة

وأوضح «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الوزارة ضخت ملايين الجنيهات في حسابات المديريات المختلفة، من أجل تعيين مدرسين بنظام الحصة عن طريق التوفير من موارد الوزارة.

وأضاف الوزير: «احنا في آخر شهر ضخينا ملايين في حسابات المديريات عشان التعيين بالحصة كبداية، وبالتالي كل المحافظات دلوقتي بتعين بالحصة؛ لأننا وفرنا من موارد الوزارة اللي قدرنا نوفرها لهذا الغرض».

وأعرب وزير التربية والتعليم عن أمله في اكتشاف طاقة أمل في الأسابيع المقبلة، لمسألة تعيين مدرسين جدد: «بنطلب من المالية والتخطيط والتنظيم والإدارة أرقام أكبر برغم عدم وجود تعيينات في الدولة، وبنحاول نبحث له عن مخرج وبإذن الله نلاقي له طاقة أمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله».