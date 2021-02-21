الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز مقتل طالبة ثانوي بالمنوفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة تدعى "ن. م"، 17 عاما، طالبة في الصف الثالث الثانوي في قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

ووجه اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على الطالبة، حيث يقوم فريق البحث الجنائي بسؤال شهود العيان الذين عثروا على الطالبة، كما يقومون بفحص الكاميرات في المناطق المحيطة، وسؤال أسرتها عن تفاصيل حياتها للوقوف على أسباب ما حدث.

وقررت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عرض جثة الطالبة التي تم العثور عليها، على الطب الشرعي لمعرفة أسباب ومدة الوفاة.

كان أهالي قرية ميت بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، قد عثروا على جثمان طفلة في ظروف غامضة، في منطقة زراعية بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بقيادة العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، لبيان ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بإبلاغ الأهالي بقرية ميت بره بالعثور على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي في ظروف غامضة، ويعمل ضباط البحث الجنائي على كشف غموض وملابسات الواقعة.

وقد تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.