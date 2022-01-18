الطفلة رودينا للرئيس بعد توجيهه بعلاجها: «شكرا يا سيسي عشان هتعافيني»

رسالة شكر خاصة من الطفلة رودينا أيمن، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استجابته لحالتها وتوجيهه بعلاجها داخل مستشفى معهد ناصر، إذ تعاني الطفلة من مرض نادر جعلها غير قادرة على الحركة.

رسالة خاصة من الطفلة للرئيس

«شكرا يا سيسي عشان أنت اللي هتعافيني»، بهذه الكلمات البسيطة عبرت «رودينا» عن امتنانها للرئيس على استجابته لحالتها وتوجيهه بعلاجها في مستشفى معهد ناصر، مستكملة في حديثها عبر بث مباشر على صفحة «الوطن» أنها تشعر بحالة صحية أفضل الآن.

أمنية الطفلة رودينا

تتمنى الطفلة صاحبة الـ6 سنوات أن تتعافى وتلعب مع أصدقائها بشكل طبيعي، وتصبح طبيبة صيدلانية في المستقبل: «عشان أدي الأدوية للناس اللي هتعالج أطفالها»، موجهة رسالة للرئيس من على فراشها بمستشفى معهد ناصر: «شكرا يا سيسي».

امتنان الأسرة لموقف الرئيس السيسي

وتحدث جد الطفلة رودينا والمنتقل معها إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج هو الآخر، قائلًا إن الرئيس السيسي بعد رؤيته صورته والإصابة بوجهه، أمر بعلاجه مع حفيدته داخل المستشفى: «الشكر ميكفهوش ورغم كل مشاغله عينه علينا وعلى الأطفال.. كل اللي هقوله تسلم لمصر وربنا يبعد عنك أهل الشر».

واستعادت الطفلة رودينا حديثها بأنها تحب المذاكرة، وتهوى كل المواد، وتساعدها والدتها على مراجعة دروسها، مختتمة بـ«وحشتني يا سيسي.. شكرا عشان أنت اللي هتعافيني».

وذكرت والدة «رودينا» أن الأعراض ظهرت على طفلتها منذ كان عمرها عاما، فلم تكن تستطيع الحركة أو الوقوف واللعب مثل باقي الأطفال في نفس عمرها، وترددت الأسرة على أكثر من طبيب لمدة 3 سنوات جميعهم ضلوا التشخيص، ومنهم من أكد أنه لا أمل في حالتها، لتأتي استجابة الرئيس السيسي طمأنينة للأسرة: «بشكره على وقفته معانا»، متمنية أن ترى طفلتها في يوم ما تسير وتلعب بشكل طبيعي مثل باقي الصغار.