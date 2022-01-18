يواصل النجمان حسن الرداد وعمرو يوسف، العمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من بروفات المسرحية الكوميدية كازانوفا، وهي المسرحية التي تجمعهما لأول مرة معًا بعد مسلسل «الدالي»، وصاحب الفكرة المنتج حمدي بدر ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

مسرحية كازانوفا من فكرة حمدي بدر

موعد عرض مسرحية كازانوفا في موسم الرياض

مسرحية كازانوفا يشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة وإنتاج شركة Craft Media، ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

مسرحية كازانوفا من بطولة نسرين طافش

وكان الثلاثي عمرو يوسف وحسن الرداد والمنتج حمدي بدر بدأوا العمل علي بروفات مسرحية «كازانوفا»، في القاهرة منذ أيام وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهما الأخرى.

تعد «كازانوفا» هي ثاني تجربة مسرحية لحسن الرداد في موسم الرياض، وذلك بعد عرض مسرحية «في نص الليل» في بداية يناير الجاري، التي حققت نجاحا كبيرا على مدار أيام عرضها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مأخوذة عن إحدى كتابات الراحل بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

علي صعيد آخر يعمل حمدي بدر علي عدد من المشاريع الفنية سواء بالموسيقى أو البرامج التليفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.