كنائس الإسكندرية تفتح الحجز لقداس عيد الغطاس المجيد

بدأت كنائس الإسكندرية في إعلان خططها لاستقبال المصلين خلال قداس عيد الغطاس المجيد الذي ينطلق مساء الثلاثاء المقبل كثاني الأعياد في العام الجديد، حيث تقام القداسات في كافة كنائس مدينة الكرسي البابوي بنظام الحجز المسبق وفقاً لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل الظروف الراهنة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

قداس لقان عيد الغطاس بالحجز

وأطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رابط حجز عن قداس اللقان والقداس الإلهى المقرر انطلاقه في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، المقبل من أجل إمكانية حضور المصلين القداس العيد بالحجز مسبقا عن طريق موقع الكنيسة، وهو ذات النظام الذي اتبعته سائر كنائس الإسكندرية.

أولوية الحضور لقداس عيد الغطاس للغائبين عن عيد الميلاد

وقال مصدر ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنه تقرر إعادة دخول المصلين في قداس عيد الغطاس المجيد بعدما شهد العام الماضي اقتصاره على الشمامسة فقط دون حضور شعبي، لافتاً إلى أن هذا العام وضعت أولوية الحضور لقداس عيد الغطاس للغائبين عن عيد الميلاد المجيد، حيث إن شعب كل كنيسة أعدادهم تتجاوز الأعداد المطروحة للحجز، فبالتالي تم التوضيح من قبل الكهنة أن من حضر قداس عيد الميلاد المجيد يعطي فرصة لغيره في قداس عيد الغطاس.

البابا تواضروس أعتاد ترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قداس عيد الغطاس المجيد له مكانة كبيرة لدى أبناء الإسكندرية كونه قداس العيد الوحيد الذي يتواجد خلاله البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في مقر كرسيه، لافتاً إلى أنه لم يتم إبلاغ البطريركية حتى الآن بحضور البابا كالمعتاد أم سيتغيب، مؤكداً أن الترتيبات ستضح يوم السبت المقبل.

سبب تسمية عيد الغطاس

وأوضح أن قداس الغطاس يقام في الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس، لافتاً إلى أن الغطاس يعد من الأعياد «السيدية»، الكبرى أي المرتبطة بالسيد المسيح وعددها 7 أعياد.

وعن سبب تسمية ذلك العيد بالغطاس، نظراً لارتباطه بالمعمودية التي تقام بنظام التغطيس في الماء وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية، مؤكداً أن الاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد.