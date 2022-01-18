تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: «مش كله نكد»

أعلن الفنان تامر عاشور، اليوم، طرح ألبومه الجديد، 20 يناير الجاري، ويبدأ بـ4 كليبات في السادسة مساء، وبعد ساعتين يكشف عن باقي الأغاني.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور

وكشف تامر عاشور، في بث مباشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن طرح 4 كليبات مرة واحدة شكل مختلف لم يتم تقديمه من قبل.

وأضاف عاشور، أن الكليبات الأربعة مرتبطة ببعضها؛ فكل كليب ينتهي يكون بداية للتالي له، وهي من إخراج عماد قاسم.

تامر عاشور يكشف عن ألحانه في الألبوم

وكشف عاشور، عن أن الألبوم يضم 11 أغنية لن تكون من النوع الدرامي كما عود جمهوره، مؤكدا أن الألبوم يضم كل الأشكال الغنائية، والمفاجأة أن عاشور لم يضم أي لحن من ألحانه الغنائية للألبوم.

وخلال البث المباشر، حرص «عاشور» على تقديم عدد من الأغاني الخاصة به، التي طلبها منه الجمهور؛ ومن بينها تيجي نتراهن، وحرص أيضا على توجيه الشكر لكل فريق العمل الذي تواجد معه فى الألبوم.