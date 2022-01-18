وزير الأوقاف يصدر قرارا بمنع إمامين من صعود المنبر: خالفا موضوع ووقت الخطبة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إحالة طلعت عبدالنبي عبدالجواد ناجي إلى وظيفة باحث دعوة بسبب مخالفته موضوع خطبة الجمعة، وتجاوزه الوقت المحدد لها، وذلك يوم الجمعة 14 / 1/ 2022م، لصالح العمل وبناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد في أي مسجد من مساجد الجمهورية.

إلغاء ترخيص بسبب تجاوز وقت الخطبة

كما قرر وزير الأوقاف، إلغاء ترخيص نور الدين محمد محمود، خطيب، بمديرية أوقاف الجيزة، بسبب تجاوزه الوقت المحدد في خطبة الجمعة 14 / 1/ 2022م.

منعه من صعود المنبر

وشدد الوزير على تسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد في أي مسجد من مساجد الجمهورية، لصالح العمل وبناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم.