6 طرق للتبرع لمشروع صكوك الإطعام لـ«الأوقاف».. يؤمّن المستحقين غذائيا

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرق التبرع لمشروع صكوك الإطعام طوال اليوم، الذي أطلقته الوزارة اليوم، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية القرى الأكثر احتياجا، وذلك بعد النجاح الكبير لمشروع صكوك الأضاحي، الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، وذلك لحين طباعة الصكوك وتوزيعها.

أهداف «صكوك الإطعام طوال العام»

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان عنه، أنّ المشروع الذي أُطلق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يستهدف في مرحلته الأولى توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية شهريا، على 100 ألف أسرة كمرحلة أولى، وذلك بواقع 300 جنيه للصك الواحد، على أن يبدأ التوزيع مطلع فبراير المقبل.

وتابع جمعة، أنّه يمكن للأشخاص الراغبين في دعم المبادرة الجديدة، التبرع بقيمة صك أو أكثر، لافتا إلى أنّ الصكوك سوف تُطبع في دار الوثائق المؤمّنة، وستكون مسلسلة ومؤمّنة، منعا لأي محاولة لتزوير أو تقليد الصكوك.

طرق التبرع لـ«صكوك الإطعام طوال العام»

- البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

- بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

- البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014

- البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006

- البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

- خدمة فوري دهب.

بدوره، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف، لتوزيع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام طوال العام، أنّ التعاون بين الوزارتين نموذج فريد يحتذى به، وأنّ التعاون بين مؤسسات الدولة وسيلة النجاح.

صكوك الإطعام يحقق الأمن الغذائي للمستحقين من الشعب المصري

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ مشروع «صكوك الإطعام» نموذج متميز في الحماية المجتمعية، ويسعد وزارة التموين توقيعه مع الأوقاف، موضحا أنّه عمل خيري في المقام الأول، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستحقين من أبناء الشعب المصري جميعًا.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونسخة للواء أحمد حسين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقديرًا لجهودهما في نجاح مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.