«نواب»: قرارات الرئيس انفراجة كبرى.. وتعكس إدراكه لمشكلات المواطنين

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه إضافة إلى تعيين 30 ألف مدرس سنويا، وقال أحمد حته عضو مجلس النواب، إن القرار الأخير ينصف فئة من أهم فئات المجتمع، ويسد عجز المدرسين.

قرارات القيادة السياسية تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة

وأضاف حته في تصريحات له اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة، يرفع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة، إضافة إلى العلاوة السنوية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا أن قرارات الرئيس اليوم، تحقق أحلام الكثير من فئات المصريين.

وأكد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، أن قرارات القيادة السياسية تهدف للارتقاء بمستوى معيشة وتحسين حياة المواطن، وهو ما يؤكده الرئيس دائما، أن المواطن هو هدف التنمية على كل المستويات.

وأضاف الصعيدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم تماما مشكلات المصريين، ويراعي تماما الأوضاع الاقتصادية، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكان الرئيس دائما منحازا للمواطن، ويعلم أن الشعب هو من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

الرئيس حقق الهدف

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات الرئيس الأخيرة، تحقق توازنا كبيرا، وتعد من أبرز القرارات التي تحسن بشكل كبير وسريع مستوى معيشة المواطنين، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم، وزيادة الأسعار، وتحقق الرضا لدى المواطن، موضحا أن ما يتحقق الآن، يأتي ضمن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ يشعر به المواطن.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس اليوم، تعكس حقيقة أن الرئيس حقق الهدف الذي طالما أكده، وهو أن المواطن هدف التنمية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ودعم الدولة ومساندتها للفئات متوسطة ومنخفضة وحماية محدودي الدخل.

زيادة الحد الأدنى الثالثة على التوالي

أضاف «عمر»، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى الثالثة على التوالي، وكذلك العلاوات تعد الزيادة الثالثة على التوالي، بعد أن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه لـ2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ2700 جنيه عام 2022، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.

وأكد النائب، أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مهم لمواجهة زيادات الأسعار، كما أن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويا، يعني 30 ألف فرصة عمل للمدرسين فقط.

قرارات السيسي تعكس إدراك القيادة لمشكلات المواطن

وشدد ياسر عمر، على أن قرارات الرئيس، تعكس إدراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشكلات المواطن واحتياجاته.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس، بتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات.