«تضامن النواب»: «صكوك الأضاحي» من أنجح مشروعات التكافل المجتمعي

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب مشروع صكوك الأضاحي التي تنفذه وتشرف عليه وزارة الأوقاف، واحدًا من أنجح مشروعات التكافل الاجتماعي بين جميع المصريين.

صكوك الأضاحي

وقال «المير»، في بيان له أصدره اليوم، إنَّ التنفيذ الدقيق لهذا المشروع والإشراف الشخصي عليه من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جعل جموع المصريين يثقون فيه ثقة تامة ولذلك يبادرون بالاشتراك فيه، مشيدًا بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكّد فيها أنَّه في ظل مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وبعد النجاح الكبير والمبهر لمشروع صكوك الأضاحي فقد أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام بواقع 300 جنيه للصك مستهدفة توزيع مائة طن على الأسر الأولى بالرعاية شهريًّا لـ 100 ألف أسرة كمرحلة أولى.

وزارة الأوقاف

وأعلن «المير»، تأييده التام لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مشروع صكوك الإطعام خاصة أنَّه يهدف إلى توريد وزارة التموين 100 طن لحوم شهريًّا إلى وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من مطلع الشهر القادم فبراير 2022.

وأشار إلى أنَّ سعر صك الإطعام 300 جنيه ويمكن للشخص الواحد أن يشتري صكًا أو أكثر وأن طباعة الصكوك تتم بدار الوثائق المؤمنة مسلسلة ومؤمنة دفعًا لأي محاولة تزوير أو تقليد للصك وأنه سيتم الإعلان عن أماكن توزيعها فور الانتهاء من طباعتها بدار الوثائق المؤمنة.

وأشاد «المير» بتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التي أكد فيها أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعد نموذجًا فريدًا يحتذى به وأن التعاون بين مؤسسات الدولة وسيلة النجاح وأن مشروع "صكوك الإطعام" نموذج متميز في الحماية المجتمعية.

وأوضح أنَّ وزارة التموين يسعدها توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الأوقاف لأنه عمل خيري في المقام الأول ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستحقين من أبناء الشعب المصري جميعاً.

وناشد المصريين خاصة من الأغنياء والقادرين المساهمة في هذا المشروع الاجتماعي والإنساني، الذي سيضرب المثل والقدوة في التكافل المجتمعي بين المصريين في أروع صوره.

وأعرب عن ثقته التامة في أن هذا المشروع سيحقق نجاحات كبيرة، خاصة أنَّه يتمشى مع سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الرعاية للبسطاء من الشعب المصري.