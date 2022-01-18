«شوقي» عن تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة أون لاين: شائعات لا تتوقف

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ما تردد عن تأجيل امتحانات سنوات النقل بسبب فيروس كورونا «كوفيد19» وانتشار متحور «أوميكرون»، فذكر أن جدول امتحانات سنوات النقل تم وضعه من مدة وتم الإعلان عنه منذ 11 ديسمبر الماضي: «الأربعاء إللي هو غدا قولنا عشان أعياد إخواننا الأقباط هيبقى يوم مفيهوش امتحانات، ولم نضع أي امتحان غدًا في أي جدول»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

نسير على الجدول الموضوع دون أي جديد

وأضاف «شوقي»، أننا نسير على الجدول الموضوع دون أي جديد: «الامتحانات في موعدها، ولا داعي للالتفات للشائعات، الامتحانات سواء سنوات النقل أو الصف الأول والثاني الثانوي في مواعيدها، السوشيال ميديا بتخرج شائعات عديدة، وفيه جروبات كتيرة اتعملت ولها أهداف كثيرة وأساليب مختلفة خاصة بعد2011، إحنا في الوزارة ماشيين في طريق معين، الجداول محطوطة من شهر ونسير عليها».

المدارس الخاصة والدولية تخضع للقوانين وتعليمات وزارة التعليم

وعلق على شائعات استكمال الدراسة أون لاين: «الشائعات لا تتوقف، والناس بتقع فيها، كل المدارس الخاصة والدولية تخضع للقوانين وتعليمات وزارة التعليم، كلنا مسؤولين عن تنفيذها، بس المدارس الدولية تأخذ قرارات متوافقة مع التعليمات إللي عندهم في حالات كورونا ودي حالات فردية في بعض المدارس كل المدارس شغالة، التيرم ده ماشي كويس جدا، إحنا في أسبوع امتحانات سنوات النقل رابعة وخامسة وسادسة وأولى إعدادي وتانية إعدادي هتتنهي الأسبوع ده».

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: « الأسبوع الجاي هيبقى امتحانات أولى وثانية ثانوي وبعدين إجازة نصف السنة، المدارس الدولية إللي وقفت حضور الطلاب لا تتخطى أصابع اليد الواحدة، كان عندها أكثر من حالة كورونا، ففضلوا يوقفوا الحضور لمدة أسبوع كامل ويكملوه بعد كده».