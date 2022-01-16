مصدر: تحديد موعد اجتماع «الجامعات الخاصة» مع وزير التعليم العالي خلال أيام

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنّ اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الخاصة، الذي يحضره الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وأمناء المجلس، يُعقد قريبا، وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يتحدد موعده خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لأجندة أعمال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مقترح موعد فتح باب التقدم بالفصل الدراسي الثاني

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ اجتماع المجلس يناقش عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها الاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة موقف تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستعدادات الدراسة للفصل الدراسي الثاني، ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتنسيق القبول في الجامعات الخاصة، وأبرزها مناقشة مقترح فتح باب القبول في الجامعات الخاصة فبراير المقبل.

الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرارات الدراسية

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات الخاصة تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول لجان الامتحانات، والتأكيد على أن تكون الامتحانات وفقا للمناهج التي درسها الطلاب.

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الحكومية السبت المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وأبرزها الاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، ومتابعة موقف الامتحانات والتطعيمات، والاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، فضلا عن استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أزمة كورونا.