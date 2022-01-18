بريطانيا تشن حملة ضد إعلانات العملات المشفرة

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إنه يخطط لوضع الإعلانات في إطار نفس قواعد الترقيات المالية، وفقًا للمقترحات التي جرى الإعلان عنها اليوم، وفقا لـ«CNBC».

تشريعات لتعديل القوانين الحالية الخاصة بالإعلانات المالية

وستقدم الحكومة البريطانية تشريعات لتعديل القوانين الحالية الخاصة بالإعلانات المالية لتشمل التشفير، ويتطلب النظام أن تحصل الشركات على ترخيص من المنظمين، إذا كانوا يريدون الترويج لمنتجات استثمارية.

قواعد الترقيات المالية المقترحة للعملات المشفرة

قالت الحكومة إن هيئة الرقابة المالية هيئة رقابية في المملكة المتحدة، مكلفة بتنظيم الشركات المالية، ستبدأ قريبًا العمل بشأن قواعد الترقيات المالية المقترحة للعملات المشفرة.

وأضاف سوناك: «يمكن أن توفر الأصول المشفرة فرصًا جديدة ومثيرة، وتقدم للناس طرقًا جديدة للمعاملات والاستثمار، لكن من المهم ألا يتم بيع المستهلكين منتجات ذات ادعاءات مضللة».

العملات المشفرة غير منظمة

وتحذر هيئة السلوك المالي (FCA)، من أن العملات المشفرة غير منظمة، وأن الأشخاص الذين يستثمرون فيها يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، في حين أن الهيئة التنظيمية ليس لها أي رأي في سوق التشفير على وجه التحديد، إلا أنها تزداد صرامة مع الشركات العاملة في هذا القطاع.

منصة Binance أكبر بورصة عملات رقمية في العالم

في يونيو الماضي، ضربت هيئة الرقابة منصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مع تحذير حاد يقول إن الشركة غير مصرح لها بالقيام بأي نشاط منظم، بينما لا يزال بإمكان Binance، بيع خدماتها إلى المقيمين في المملكة المتحدة من خلال موقعها على الإنترنت.

وقالت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Revolut، التي تقدم تداول العملات المشفرة والأسهم، إنها ترحب بهذه القرارات

وقال إد كوبر، رئيس قسم التشفير في Revolut: «الإرشادات الواضحة في كيفية وصف الشركات لعرضها للعملات المشفرة ستفيد المستهلكين وتساعد على تحسين الثقة في هذا القطاع»، وتواصل Revolut اتباع قواعد الترقيات المالية في اتصالاتها المشفرة».

اتخاذ إجراءات ضد العديد من إعلانات التشفير

اتخذت هيئة معايير الإعلان البريطانية بالفعل إجراءات ضد العديد من إعلانات التشفير، حظرت الهيئة التنظيمية سبعة إعلانات في ديسمبر من شركات بما في ذلك Coinbase وPapa John’s «للاستفادة بشكل غير مسؤول من قلة خبرة المستهلكين».

البيتكوين ارتفعت بنحو 60% خلال 2021

شهدت عملة البيتكوين عاما ممتازا في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 60% تقريبًا، إلا أنها وغيرها من العملات الرقمية المميزة متقلبة بشكل ملحوظ، ومن المعروف أنها ترتفع أو تنخفض أكثر من 10% في يوم واحد.