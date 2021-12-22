توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة في 2022.. «البيتكوين» ستفقد مكاسبها

شهدت عملة البيتكوين عام جيد جدًا خلال 2021، إذ ارتفعت العملة الرقمية الأشهر في العالم بنحو 70% منذ بداية العام، ما دفع القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية تصل إلى 2 تريليون دولار.

البيتكوين ارتفعت عند 69 ألف دولار

وسجلت عملة البيتكوين، مستوى قياسي بلغ 69000 دولار تقريبًا في نوفمبر الماضي، لتتداول في الوقت الحالي دون مستوى 50000 دولار، بانخفاض 30% تقريبًا عن ذروتها، فهي عملة تشتهر بتقلبها.

وأدى التدقيق التنظيمي المتزايد وتقلبات الأسعار الشديدة إلى إضعاف آفاق البيتكوين مؤخرًا، ويحذر الخبراء من أن السوق قد تتجه نحو الانكماش.

توقعات بتراجع البيتكوين 10 آلاف دولار في 2022

وتوقعت كارول ألكساندر، أستاذة المالية في جامعة ساسكس، أن تصل قيمة البيتكوين إلى 10000 دولار في عام 2022، ما يقضي عمليًا على جميع مكاسبها في العام ونصف العام الماضيين، وفقًا لـ«CNBC».

وتابعت «ألكساندر»: «إذا كنت مستثمرًا الآن، فسأفكر في الخروج من البيتكوين قريبًا لأن سعره سينهار على الأرجح العام المقبل، تتوقف دعوتها الهبوطية على فكرة أن البيتكوين ليس لها قيمة أساسية وهي بمثابة لعبة أكثر من كونها استثمارًا».

وحذرت من أن عملة البيتكوين قد تنخفض كما فعلت في الماضي، بعد ارتفاع كبير في الأسعار في عام 2018، تراجعت إلى ما يقرب من 3000 دولار بعد صعودها، بعد أن كانت عند 20000 دولار قبل بضعة أشهر.

طرح أول شركة متخصصة في العملات المشفرة

لقد شهد العام 2021، طرح أول شركة متخصصة في العملات المشفرة طرحها للاكتتاب العام مع ظهور Coinbase لأول مرة في أبريل، وزيادة المشاركة من بنوك وول ستريت مثل Goldman Sachs، والموافقة على أول صندوق يتم تداوله في البورصة الأمريكية مرتبطًا بعملة البيتكوين.

البيتكوين فقاعة سعرية

من جانبه، يقول تود لوينشتاين، كبير استراتيجيي الأسهم في بنك Union Bank: «بدون شك يبدو أن التحركات السعرية للبيتكوين، يتتبع العديد من فقاعات الأصول التاريخية والانهيارات، ويحمل سرد هذه المرة مختلف تمامًا مثل الفقاعات الأخرى».

رحلة صعود البيتكوين تنتهي في 2022

ومع ذلك، لا يزال الجميع غير مقتنعين بأن رحلة صعود العملات المشفرة ستنتهي في عام 2022، قال يويا هاسيغاوا، محلل سوق العملات المشفرة في بورصة Bitbank اليابانية: «لقد تم تحديد عامل المخاطرة الأكبر، وهو التناقص الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومن المحتمل أن يكون قد تم تسعيره بالفعل».

تضاؤل حصة البيتكوين في سوق العملات المشفرة

ومع تطور صناعة العملات المشفرة، تضاءلت حصة البيتكوين في السوق، حيث لعبت العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثيريوم دورًا أكبر بكثير، وهذا شيء يتوقع المحللون استمراره في العام المقبل، حيث يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى أنواع أصغر من العملات المشفرة على أمل تحقيق مكاسب كبيرة.

أول صندوق للبيتكوين في 2022

يبحث مستثمرو العملات المشفرة الكبار في عام 2022، عن الموافقة على أول صندوق يتم تداوله في بورصة البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة، على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أعطت الضوء الأخضر لإطلاق ProShares Bitcoin Strategy ETF هذا العام، فإن المنتج يتتبع عقود البيتكوين الآجلة بدلاً من منح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للعملة المشفرة نفسها.