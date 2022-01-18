سوسن بدر: الحجاب حرية وقناعة شخصية.. ولا يلوي ذراع الفن

كشفت الفنانة سوسن بدر عن العديد من الأسرار الشخصية والمهنية خلال فقرة «اسألني»، على قناة cbc، موضحة أن اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين، لكن اسم «سوسن» أطلقه عليها المخرج الراحل شادي عبد السلام.

سوسن بدر: منى زكي أكثر الفنانات شبها لي

أوضحت سوسن أن أكثر ممثلة تشبهها من الجيل الحالي منى زكي، لأن ملامحها مصرية للغاية، وكذلك ولاء الشريف، التي قامت بدور ابنتها في مسلسل «أبو العروسة»، أما فيما يتعلق بـ«اللوك الجديد» لها، فأكدت أنها تعتبر شكلها الحالي مناسبا لطبيعتها الآن.

وفيما يتعلق بقضايا المرأة، وتحديدا حول مشكلات الارتباط، وهل تقل فرص المرأة المدخنة في الارتباط، وهل يؤثر في ذلك فرق السن؟ فأجابت: «لا معتقدش التدخين هو اللي هيحجب فرصها، ما ممكن ترتبط برضو براجل بيدخن يعني.. واللي بينهي العلاقة مش فرق السن، لكن حاجات تانية خالص.. اللي بينجح العلاقة مش السن، لكن احترام متبادل ومودة وثقة ورحمة ومشاركة وحاجات كتير جدا، آخرها السن».

سوسن بدر تكشف عن رأيها في الحجاب

وبسؤالها عن علاقة الحجاب بالفن، وهل يتأثر الفن بارتداء الحجاب، قالت سوسن بدر: «مش المفروض الحجاب يلوي دراع الفن.. الحجاب ده حاجة شخصية.. سواء الحجاب أو الباروكة، دي قناعات شخصية لا تقدر تقول صح ولا غلط ده أمر شخصي».

في السياق ذاته، أشارت إلى أن تربية البنات أصعب بكثير من الأولاد، وهذا لا ينفي أن التربية في حد ذاتها، أمر صعب في كل الأحوال، أما عن شروطها وقت زواج ابنتها، قالت سوسن: «وقتها قلت لزوج بنتي إنه يتقي ربنا فيها وبس».